Wieso Christian und Helga Haring-Knolle mit ihrem Geburtstagsgeschenk dem Ascherslebener Zoo helfen

Aschersleben/MZ - Dschuca reckt und streckt ihren Hals und spitzt die Lippen, um an das Körbchen heranzukommen. Denn in das haben Christian und Helga Haring-Knolle nicht nur ein aus Holz geschnitztes Kamel mit Geldscheinen hineingesteckt, sondern auch Äpfel und Möhren.

Und die dunkelbraune Trampeltierdame, die eigentlich gar nicht im Mittelpunkt steht, kann einfach nicht widerstehen. Die Hauptperson ist allerdings deren Mitbewohnerin, die blonde Elsa, für die sich mit dem Ehepaar Haring-Knolle nun Paten gefunden haben.

„Schon seit Jahren engagieren sie sich aktiv bei uns im Verein“

Die beiden Ascherslebener, die jetzt in Ermsleben leben, haben zusammen ihren 144. Geburtstag gefeiert. „Und wir wollten keine Geschenke“, sagt die 74-Jährige. Deshalb gab es Geld für eine Patenschaft im Ascherslebener Zoo. „Da haben wir gesagt, wir holen uns ein Trampeltier, das passt so gut zu uns“, sagt Helga Haring-Knolle und lacht.

Für die beiden Geburtstagskinder war das eigentlich keine Frage. „Schon seit Jahren engagieren sie sich aktiv bei uns im Verein“, sagt Gerhard Müller, der Vorsitzende des Zoofördervereins, der die Urkunde überreicht. Und auch Zooleiter Alexander Beck weiß sie zu schätzen. Der Weg rund um die Erdmännchenanlage würde ohne sie nicht so schön aussehen, wie er es jetzt tut, weiß Beck und bezeichnet das Ehepaar als unkompliziert. „Sie kommen mit ihrem eigenen Fahrzeug, mit eigenem Werkzeug, arbeiten still und schnell“, meint er. Und sagt, dass die Mitarbeiter im Zoo die Pflege dieser Bereiche so gar nicht abdecken könnten.

Ein Körbchen voll Geld und Möhren. Foto: F. Gehrmann

Dass sie sich im Förderverein engagieren, sei für sie keine Frage. „Unsere Väter sind beide Tierärzte gewesen. Da steckt das im Blut mit drinne“, findet die frisch gebackene Patin. Ihre Elsa ist mit dem hellen Fell eine richtige Schönheit. Erst vor einiger Zeit kam die Vierjährige aus dem Tierpark in Delitzsch. In Aschersleben lebt sie nun mit Dschuca - die Abkürzung für Dschungelcafé, der Namensgeberin - zusammen. Die ist noch eine der letzten Töchter von Hengst Gustav, den Haring-Knolles ebenfalls noch kennen. „Er hat sich immer liebevoll um seine Familie gekümmert“, wissen die beiden und erzählen, dass sie durch ihn sogar einmal ein weißes Trampeltier in Aschersleben hatten. „Das lebt jetzt in Bernburg.“

„Doch auch Elsa ist ein hübsches Mädchen“, findet Gerhard Müller und freut sich über die Patenschaft, weil dadurch weitere Projekte im Zoo auf den Weg gebracht werden können. Dort soll übrigens am 10. Oktober das Tigerfest gefeiert werden. „Und geplant ist auch, dass wir Halloween wieder etwas anbieten wollen - wir schauen, ob wir das hinkriegen.“