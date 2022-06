Wie viele Bäume in Aschersleben bald gefällt werden

Viele ältere Bäume haben Schäden durch Trockenheit. Welche Ursachen die Kulturanstalt sieht und was zunächst geplant ist.

Lars Heidenreich erklärt an den braunen Rändern der Blätter, dass die Linde sich nicht mehr mit ausreichend Wasser und Nährstoffen versorgen kann.

Aschersleben - Das frische Maigrün der Ahornbäume auf der Herrenbreite ist ein wenig dunkler geworden. Doch an einigen Bäumen sind trockene Äste zu sehen. Oder aber die Blätter beginnen vom Rand her braun zu werden. Lars Heidenreich, der Chef der Grünanlagen bei der Ascherslebener Kulturanstalt (Aka), macht sich Sorgen. „Die sind eingetrocknet“, erklärt er zur Vermutung, dass da Schädlinge an den Blättern sind.