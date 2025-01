Aschersleben/MZ - Hinter den eigenen Erwartungen liegen die Regionalliga-Handballer des HC Aschersleben zurück. In den bisherigen zwölf Punktspielen fehlte der Mannschaft um Cheftrainer Martin Wartmann die Konstanz. Nach einem gelungenen Auftritt schlichen sich in der nachfolgenden Partie wieder viele Fehler in das Spiel der Alligatoren, die sich aktuell auf Platz zwölf und damit auf dem ersten der drei Abstiegsränge befinden. Die Berg- und Talfahrt soll ein Ende finden. Die Punktspiel-Pause ist bald vorbei – schon am 11. Januar wollen die HC-Handballer beweisen, dass der Weg nach oben führe.

