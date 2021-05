Wie halten Sie sich fit im Lockdown?

Aschersleben - Bewegung ist nicht nur gesund, sondern „Sport ist auch im Verein am schönsten“, so propagiert der Deutsche Olympische Sportbund seit Jahrzehnten das Sporttreiben in der Gemeinschaft. Doch was, wenn unter anderem die Sportstudios und Fitnesscenter inzwischen seit gut sechs Monaten am Stück geschlossen sind?

Wenn die gemeinsamen Sportstunden nicht stattfinden können. Oder wenn das Sporttreiben vielleicht sogar auf „bessere Zeiten“ verschoben wird. Eigeninitiative ist da gefragt. Die MZ hat sich bei Ascherslebenern umgehört, die - wenn nicht gerade Corona ist - regelmäßig ins Fitnessstudio gehen. Wir wollten wissen, wie sie sich derzeit fit halten.

„Mir fehlt nicht nur die Gemeinschaft, sondern auch das Training an den Fitnessgeräten.“ Angelika Dittmann

„Ich muss jeden Tag raus“, sagt Angelika Dittmann. Gerade ist bei ihr das Radfahren angesagt. Eigentlich sei sie leidenschaftliche Nordic Walkerin. Da mache ihr gegenwärtig allerdings eine schmerzende Achillessehne einen Strich durch die Rechnung. Neben dem Radfahren gehe auch Gymnastik für die Beweglichkeit und zum Dehnen der Muskeln. Die seien übrigens im Verlauf der zurückliegenden Monate - in denen sie das Fitnessstudio nicht mehr betreten konnte - tatsächlich weniger geworden.

Ihr fehle nicht nur die Gemeinschaft der Gleichgesinnten, sondern auch das Training an den Fitnessgeräten und auf dem Spinningrad, erklärt die 76-Jährige. Und zu Hause trainieren sei doch nicht das Gleiche wie im Fitnesscenter. Trotzdem will die Ascherslebenerin am sprichwörtlichen Ball bleiben und freue sich schon auf die Wiedereröffnung des Fitnessstudios „Gesundheitszentrum Aschersleben“, in dem sie Mitglied ist.

Die hoffentlich baldige Wiedereröffnung könnte zumindest wirtschaftlich fast einem Neuanfang gleichkommen, sagt der Chef des „Gesundheitszentrums“ in der Weststraße und des Fitnessbereichs im Ballhaus, Steffen Fleischer.

Immerhin standen die Mitglieder in den vergangenen 14 Monaten insgesamt zehn Monate vor der Tür. Lediglich im Sommer 2020 konnten die Trainings- und Kursangebote genutzt werden. Dann folgte im November schon der zweite und bis heute anhaltende Lockdown.

Das gehe nicht zuletzt auch an die finanzielle Substanz, gibt Fleischer zu. Der rechnet zwar mit baldigen Lockerungen, sodass auch die Fitnessstudios wieder öffnen dürfen - allerdings dürfte das wieder in die Sommermonate fallen. Und die gehören in der Branche traditionell - auch ohne Corona - eher zu den mageren. Bleibt die Hoffnung, dass man im Herbst endlich wieder richtig durchstarten kann.

Übrigens - Fitnessstudio-Betreiber Fleischer geht davon aus, dass er seit Beginn der Pandemie - aus unterschiedlichen Gründen - rund 200 Mitglieder verloren hat. Zieht sich der Lockdown in die Länge, könnten es noch mehr werden.

Der Ascherslebener Axel Bartels gehört ebenfalls zu denen, die der Wiedereröffnung entgegenfiebern. Er ist allerdings auch einer, der sich nur schwer - bis gar nicht - für das Hometraining motivieren kann, wie er freimütig zugibt. Er habe sich mit besten Vorsätzen inzwischen zwar eine Hantel zugelegt, benutze die aber eher selten. Im Studio sei die Auswahl an Trainingsgeräten eben viel größer.

Bewegung verschaffe sich der 53-jährige Ascherslebener derzeit bei der Gartenarbeit - „nachdem in der Wohnung so gut wie alle Arbeiten erledigt sind“, muss er lachen. Und auch er sagt: „Ich vermisse die Gespräche im Studio und das Training an den Geräten.“

Axel Bartels Foto: Harald Vopel

Gartenarbeit allein wäre für Ilona und Ingo Brauner in Sachen Fitness dann doch ein bisschen wenig. Die Eheleute sind fast täglich unterwegs, um sich Bewegung zu verschaffen. Als das Studio noch offen war, meist dreimal in der Woche. „Und anschließend ging’s in die Sauna“, schwärmt Ilona Brauner und hofft, dass das bald wieder möglich sein wird. Jetzt ist sie so gut wie täglich schnellen Schrittes als Walkerin unterwegs. Rund sieben Kilometer kommen da in etwa 70 Minuten jedes Mal zusammen.

Neu entdeckt hat Ilona Brauner auch die „Harzer Wandernadel“ für sich. 35 der insgesamt 220 Stempelstellen habe sie bereits besucht. Ihr Mann bevorzugt übrigens regelmäßige Dehnübungen, um fit zu bleiben, und hat auch schon mal mit gefüllten Wasserflaschen als Hantelersatz improvisiert.

Mit der Teilnahme am Projekt „Harzer Wandernadel“ liegt Ilona Brauner ganz auf einer Wellenlänge mit Studiobetreiber und Diplomsportlehrer Steffen Fleischer. Auch der empfiehlt das Sammeln der Wandernadelstempel. Genau wie das Stempelsammeln im Rahmen des „Salzland Kulturstempels“.

Ansonsten sollten unter dem Motto „Wer rastet, der rostet“ traditionelle Übungen wie Radfahren - auf der Straße, im Gelände oder auf dem Hometrainer - und Joggen in der Natur auf dem persönlichen Trainingsplan stehen. Am besten zwei bis dreimal in der Woche.

Die Muskelkraft lässt sich zu Hause ebenfalls mit fast schon altehrwürdigen Übungen trainieren. Liegestütz in unterschiedlichsten Variationen und Kniebeugen - gern auch als Tiefkniebeuge, sowie das im Schulsport unbeliebte Rumpfheben gehören dazu. Für fast noch wichtiger als das eigentliche Krafttraining hält Sportexperte Fleischer ein möglichst großes Repertoire an Dehnübungen. Auch deshalb, „weil viele von uns längst zu Sitzmenschen geworden sind.“ Dazu gehören sogar die Radfahrer.

Für sie alle sei wichtig, vor allem die vordere Rumpfmuskulatur regelmäßig zu dehnen. Etwa im aufrechten Stand, indem die nach oben gestreckten Arme nach hinten gedrückt werden. Dehnübungen für Arm-, Bein-, Rücken oder Brust- und Bauchmuskulatur können beispielsweise am Küchentisch oder an anderen Einrichtungsgegenständen ausgeführt werden.

Oder an den neuen Sport- und Spielgeräten für alle Altersklassen auf der Ascherslebener Herrenbreite, empfiehlt der Fachmann. Übrigens - geeignete Übungsangebote und -sammlungen findet man in großer Zahl auch im Internet. (mz)