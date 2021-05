Wie gefährlich ist Leck im großen Schwimmbecken?

„Abgeschrieben haben wir die Saison noch nicht“, sagt Ballhaus-Chefin Carmen Giebelhausen. Auch am Concordia See laufen Vorbereitungen.

Aschersleben - Wochenend' und Sonnenschein ließen spätestens am Sonntag an kommende Badefreuden denken. Doch ob das Freibad Aschersleben die Saison 2021 tatsächlich eröffnen kann, ist noch ungewiss. Und das hat ausnahmsweise einmal nichts mit Corona zu tun, sondern mit einem Leck im großen Schwimmbecken.

Das Becken habe ungewöhnlich viel Wasser verloren, erklärt Stefan Rade, technischer Leiter bei der OptimaL GmbH, die neben dem Sport- und Freizeitzentrum am Seegraben auch das Freibad Unter der Alten Burg betreibt. Das Wasser bleibt wegen des hohen Grundwasserspiegels aus Gründen des Druckausgleichs im Winter immer im Becken.

Es wird erst im Frühjahr abgelassen, damit die Bassins gründlich gereinigt werden können. Dass es irgendwo eine Leckage geben muss, wurde bei den vorbereitenden Arbeiten, die nach Ostern begonnen haben, festgestellt. Eine Wartungsfirma ist beauftragt, das Leck zu finden.

Dazu werden die Einströmöffnungen verschlossen und es wird Druck in Richtung Becken gegeben. „Dann können wir schauen, an welchem Strang die Undichtigkeit auftritt“, erklärt Stefan Rade.

Ob das Freibad in diesem Sommer öffnen kann, werde maßgeblich davon abhängen, wie hoch der Sanierungsaufwand ist, sagt Ballhaus-Chefin Carmen Giebelhausen. „Abgeschrieben haben wir die Saison noch nicht“, stellt sie klar.

Deshalb sind mehrere Ballhaus-Mitarbeiter momentan dabei, die Wege und Rabatten vom Winterdreck zu befreien, Rasen zu mähen und die Badeplattformen zu reinigen. Die große Liegewiese diente im Herbst und Winter während der Abholzungsarbeiten im Bereich Unter der Alten Burg als Lagerplatz.

„Am Concordia See wird es eine Badesaison geben, ab Juni sind wir einsatzbereit.“ Sebastian Kruse, Geschäftsführer der Seeland-Gesellschaft

Das hat dort deutliche Spuren hinterlassen. Auch einige Vandalismusschäden sind zu beseitigen. Den großen steinernen Frosch vom Beckenrand haben die Ballhaus-Mitarbeiter nach Ablassen des Wassers im Bassin wiedergefunden.

„Wir stehen jetzt natürlich vor der Frage, ob sich das Aufmachen lohnt“, sagt die Ballhaus-Chefin. Am Freitag dieser Woche erwartet sie das Ergebnis der Untersuchungen und kann dann erst abschätzen, wie lange die Reparatur dauern wird. Kann diese erst nach Mitte Juni abgeschlossen werden, würde die Saison zu kurz. „Denn wir brauchen dann nochmal vier Tage, das Becken füllen.“

Sollte das Freibad in diesem Sommer geschlossen bleiben müssen, will die OptimaL die Zeit für dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen im Aufenthaltsraum und im Kiosk nutzen. „Beides ist seit dem großen Umbau 2003 nie angefasst worden“, sagt sie.

Hoffnung auf eine Badesaison gibt es am Froser See. „Allerdings haben wir noch keinen festen Fahrplan, was die Coronaregeln betrifft“, sagt Pächter Mario Kempe. Er hofft, dass die Verantwortlichen mit Augenmaß entscheiden und nicht überziehen. „Wenn wir mit negativen Tests anfangen, ist das Ding gestorben“. Er befinde sich in regelmäßigem Austausch mit dem Landkreis und geht davon aus, „es hinzukriegen“. Allerdings werde es nur ein eingeschränktes Cateringangebot und keine großen Veranstaltungen geben.

Anna Maruhn ist auf der großen Wiese mit Räumarbeiten beschäftigt. Frank Gehrmann

„Am Concordia See wird es eine Badesaison geben, ab Juni sind wir einsatzbereit“, sagt Sebastian Kruse, Geschäftsführer der Seeland-Gesellschaft. Die Vorbereitungen laufen, Rettungsschwimmer des ASB und Personal sind gebunden, Wasserproben werden bereits genommen. Die mit Corona verbundenen Rechtsfragen stehen natürlich auch hier noch im Raum. „Wir hoffen, dass sich die Situation im Sommer entspannt“, sagt er.

Weil das Baden am erst teileröffneten See wegen einer Allgemeinverfügung hier nur erlaubt ist, wenn Rettungsschwimmer vor Ort sind, wird auch in diesem Jahr ein Eintritt von zwei Euro erhoben. Und: Ein paar Rettungsschwimmer mehr könnten es durchaus sein. Wer Interesse hat, kann sich melden. (mz)