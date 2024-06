Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Westdorf/MZ - Martin Quitschalle sitzt auf dem Rücksitz eines Trabant-Cabrios. Er lächelt zufrieden. „Es ist ein schönes Fest für so einen kleinen Ort“, denkt der Ortsbürgermeister von Westdorf. 40 Jahre sei es her, dass er zuletzt in einem Trabi saß. Der Ortschef ist bei der 1.060-Jahr-Feier letztmals in seiner Funktion unterwegs. Er hatte nicht wieder kandidiert.