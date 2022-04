Wie der Umzug der Gemeinschaftsschule und der Förderschule in Aschersleben funktioniert

Aschersleben - In der Gemeinschaftsschule „Albert Schweitzer“ sitzt man sozusagen auf gepackten Koffern. In den Sommerferien steht der große Umzug ins ehemalige Ascaneum an der Valentina-Tereschkowa-Straße an, wo gegenwärtig noch die Schülerinnen und Schüler der Förderschule „Pestalozzi“ lernen.