Wie Corona, Energiekrise und Inflation Ascherslebener Bioladenbetreiber zusetzen

Aschersleben/MZ - „Schwierige Zeiten erfordern spontane Entscheidungen“, postete Haiko Bornkamm unlängst auf der Facebookseite des Naturkostladens „Besser leben“ in der Hohen Straße in Aschersleben. „Wir haben unsere Räume neu gestaltet und rücken etwas näher zusammen“, heißt es da. Will heißen: Der große Mittagstisch ist aus dem Café in den Laden nebenan gewandert, das Café ist geschlossen. Das Mittagsangebot bleibt und wird nach wie vor genutzt.