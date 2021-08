Wer hat diesen hellgrünen Traktor aus Aschersleben gesehen?

Der gestohlene Traktor im Einsatz in Aschersleben

Aschersleben/MZ/WSL - Kriminelle haben am Sonntagabend in Aschersleben einen Traktor gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge betraten zwei Männer gegen 23.15 Uhr das Gelände der Firma Obstbau Jorde an der Schierstedter Straße.

Dort hätten sich die Männer „scheinbar zielgerichtet“ zu einem Traktor mit Anhänger bewegt. Anschließend koppelten sie den Anhänger ab, starteten den Traktor und fuhren wenige Minuten später damit vom Hof. An dem Traktor befanden sich zum Zeitpunkt des Diebstahl die Kennzeichen SLK O 13.

Nach Auskunft von Polizeisprecher Marco Kopitz handelt es sich um einen hellgrün lackierten Traktor vom Typ Claas Nexos 240VL. Der Wert des knapp drei Tonnen schweren Traktors wurde mit rund 40.000 Euro angegeben. Nach Angaben des Herstellers erreicht der Traktor eine Höchstgeschwindigkeit von 40 Kilometer pro Stunde.

Wer den Traktor gesehen hat oder andere Hinweise zu dem Diebstahl geben will, kann sich an das Polizeirevier Salzlandkreis in Bernburg, Telefon 03471 / 379-293 wenden.