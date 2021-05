Welche Arbeiten bis 2022 geplant sind

Ein neuer Mischwasserkanal wird verlegt, dazu neue Hausanschlüsse. Gebaut wird in zwei Abschnitten.

Die Straße Auf dem Graben in Aschersleben ist komplett aufgerissen. Hier kommt ein neuer Mischwasserkanal rein.

Aschersleben - Die Bauarbeiten Auf dem Graben in Aschersleben gehen planmäßig voran. Innerhalb der nächsten 14 Tage wird der Mischwasserkanal liegen, danach beginnt die Arbeit an 59 Hausanschlüssen.

Am 15. März haben die Bauleute begonnen. Auch wenn die Straße dem Laien in passablem Zustand erschien: „Ein grundhafter Ausbau ist dringend nötig“, sagt Chris Elster, der als Mitarbeiter im Tiefbauamt für die Baumaßnahme zuständig ist.

Ascanetz erneuert Stromleitung Auf dem Graben und errichtet neue Straßenlampen

In erster Linie geht es um den Ersatz des maroden Abwasserkanals, der als Mischwasserkanal verlegt wird. Und wenn das noch unter der Asphaltdecke liegende Pflaster geöffnet wird, wird es instabil. „Dann machen wir es gleich richtig“, sagt Chris Elster.

Zum Richtigmachen gehört auch der Austausch der Stromleitung an der südlichen Straßenseite. Ascanetz wird die dort noch vorhandenen Freileitungen in die Erde verlegen, die Masten zurückbauen und neue Laternen installieren. Die Hauptleitungen für Gas und Wasser sind in Schuss, die Stadtwerke ertüchtigen bei Bedarf nur die Hausanschlüsse.

Gebaut wird in zwei Abschnitten, momentan sind die Bauleute zwischen Douglasstraße und Armesündergasse zugange. In einem zweiten Schritt folgt der noch fehlende Abschnitt zwischen Douglasstraße und Überweg.

Die Straßenführung bleibt so, wie sie ist. Auch die versetzt angelegten Parkbuchten haben sich nach Einschätzung der Stadtplaner bewährt und sollen beibehalten werden. Obwohl sich die Straße im Sanierungsgebiet befindet, wird sie aus Lärmschutzgründen asphaltiert. Die Wege, eingefasst von Natursteinborden, werden mit Granitmosaikpflaster und die Zufahrten mit Granitkleinpflaster belegt. Die Ausführung lasse sich mit der am Bonifatiuskirchhof vergleichen, sagt Chris Elster.

Gute Nachrichten gibt es für die zehn Ulmen, die als Ersatz für fünf gefällte Bäume am Graben gepflanzt werden sollen. Für sie wird ein spezielles Pflanzenschutzsystem eingebaut, das den Boden weniger verdichtet und es den Pflanzen gestattet, ihre Wurzeln besser auszubreiten. Die Ulme zählt zu den Klimabäumen und ist resistenter als andere Arten gegen Trockenstress.

Im April 2022 sollen die Bauarbeiten Auf dem Graben in Aschersleben enden

Das alles wird noch etwas Zeit brauchen, der Abschluss der Bauarbeiten ist für den 29. April 2022 vorgesehen. Zur Beruhigung gestresster Autofahrer: Die wichtige innerörtliche Trasse wird - wenn alles glattläuft - schon vorher zu nutzen sein. Denn die eigentlichen Bauarbeiten enden voraussichtlich schon im November. Nur die Markierung wird dann noch fehlen.

Für die gewünschte Markierung mit Heißplastik, die dauerhafter ist als einfache Farbe, übernehmen die Firmen im Winter keine Gewährleistung. Deshalb wird sie erst im Frühjahr aufgebracht. Die reinen Baukosten schlagen mit 922.000 Euro zu Buche, davon entfallen 442.000 Euro auf den Kanalbau. Gefördert wird der Bau aus dem Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“.

Dass die Straßen in Aschersleben in diesen Tagen besonders voll sind, ist eine Tatsache. Der Rathausmitarbeiter tritt aber dem Eindruck entgegen, dies sei wegen der Sperrung des Grabens der Fall. Vielmehr sei die L72 zwischen Welfesholz und der Ortsumfahrung Sandersleben noch bis 4. Juni voll gesperrt, die Umleitung führt über Aschersleben. (mz)