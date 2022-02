Weinfest im Bestehornhaus findet dieses Jahr im April statt

Das Weinfest im Bestehornhaus war in den letzten zwei Jahren pandemiebedingt ausgefallen.

Aschersleben/MZ - Nachdem die beliebte Veranstaltung zweimal in Folge coronabedingt ausfallen musste, lädt das Bestehornhaus Aschersleben nun am Samstag, 9. April, gemeinsam mit dem rheinhessischen Winzerbetrieb Pitthan wieder zu seinem Weinfest ein, heißt es in einer Pressemitteilung der Ascherslebener Kulturanstalt.

Ab 19 Uhr erwartet die Gäste wie gewohnt eine Verkostung verschiedenster edler Tropfen, gepaart mit musikalischer Untermalung. Dazu werden kleine Snacks wie Käse und Brot gereicht. Seit über 150 Jahren gibt es Weinbau in der Familie Pitthan – eine lange Geschichte, die jedes Jahr mit neuem Leben (Wein) gefüllt wird. Ihr Sortiment reicht von klaren Weißweinen mit viel Frucht und Finesse bis hin zu kräftigen, intensiven Rotweinen mit Dichte und Struktur.

Im Anschluss an die Verkostung kann man den Abend bei einer guten Flasche Wein ausklingen lassen. Tanz bzw. Disco, wie man es aus den vergangenen Jahren kennt, kann leider noch nicht stattfinden.

Tickets für das Weinfest sind in der Tourist-Information Aschersleben, Hecknerstraße 6 (Telefon 03473/8409440 bzw. E-Mail info@aschersleben-tourismus.de) zum Preis von elf Euro erhältlich. Bereits erworbene Tickets für das Weinfest 2020 sind weiterhin gültig.

Bitte beachten: Für die Teilnahme an der Veranstaltung gilt die 2G+-Regelung (für geboosterte Gäste entfällt die Testpflicht).