Waschmaschine in Badezimmer fängt Feuer

Aschersleben – Vollalarmierung für die Freiwillige Feuerwehr Aschersleben. Am Montagabend steht ein Badezimmer in einem Mehrfamilienhaus in der Schlachthofstraße in Aschersleben in Flammen. Ein Übergreifen auf andere Zimmer der Wohnung kann durch das zügige Eintreffen der Feuerwehrleute verhindert werden.

Nach ersten Erkenntnissen ging das Feuer von einer Waschmaschine aus. Das Mehrfamilienhaus musste evakuiert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Feuerwehr Aschersleben war mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften im Einsatz. (mz)