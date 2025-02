Aschersleben/MZ. - Unter dem Titel „Perle oder Plunder“ wurden die Besucher des Ascherslebener Museums im vergangenen Jahr gefragt, welche Ausstellungsstücke ihnen am besten gefallen und welche es am ehesten verdienen, in einem Museum ausgestellt zu sein. Ganz weit oben auf der Liste landete dabei die Biedermeierstube, die seit Jahrzehnten am hinteren Ende der ersten Etage eingerichtet ist. „Unsere Besucher mögen das Zimmer, aber um ehrlich zu sein, ist es mir ein Dorn im Auge“, sagt Trisha Cisielskie.

