Warum Neupächter Abstand hinterlegen müssen

Jeder will einen? Die Nachfrage nach Kleingärten steigt - auch in Aschersleben.

Aschersleben - In den Kleingärten grünt und blüht, summt und brummt es. Die Lust auf ein Stückchen Gartenland ist größer geworden, stellt Edith Nowak fest. Die Chefin des Regionalverbandes der Kleingärtner kann nicht genau sagen, ob es an Corona liegt. Möglich wäre es, denn die Arbeit an frischer Luft ist genauso coronakonform wie der Schwatz übern Gartenzaun. Der auch noch dazu führt, dass sich die Einsamkeit in Schach halten lässt.