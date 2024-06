Der Fußweg in der Quedlinburger Straße in Hoym ist eine wahre Buckelpiste. Damit nichts passiert, soll der Weg repariert werden. Warum ein Sachverständiger ein Wort mitzureden hat.

Warum es Bäumen an Hoymer Fußweg an die Wurzeln geht

Der Fußweg in der Quedlinburger Straße in Hoym soll saniert werden.

Hoym/MZ - Das Pflaster ist huckelig und buckelig. „Es grenzt an ein Wunder, dass hier noch nichts passiert ist“, spricht Seeland-Stadtrat Reinhard Kunert (Die Linke) vom Fußweg in der Quedlinburger Straße von Hoym. Und denkt an ältere Menschen mit Rollator, überhaupt an eine ganz allgemeine Stolpergefahr für Fußgänger, die den Weg nutzen. Denn die Wurzeln der angrenzenden Bäume seien in den letzten 30 Jahren „sehr oberflächlich gewachsen“ und hätten das Pflaster im Gehweg aufgeworfen oder abgesenkt. Eine Gefahrenquelle, die nun beseitigt werden soll.