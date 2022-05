Warum der Trend zu Ganzjahresreifen nur etwas für Großstädte und Wenigfahrer ist - Tipps vom Experten aus Aschersleben

Aschersleben/MZ - „Im Sommer Sommerreifen und im Winter Winterreifen“, so die Empfehlung von Hartmut Kümmel. Der Ascherslebener ist mit dem eigenen Unternehmen seit fast 35 Jahren in Sachen Reifenservice unterwegs. Ab 1987 zunächst in Mehringen - seit 1993 im Gewerbegebiet Güstener Straße. Und er hat noch einen anderen Merksatz im Repertoire. Und der geht so: „Von O bis O“ - meint - von Oktober bis Ostern sollten Winterreifen auf den Felgen sein.