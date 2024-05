Zum Weltfahrradtag am 3. Juni findet in Aschersleben eine ganz besondere Aktion statt: Alle Radler sind eingeladen, mit ihrem Zweirad in die Stephanikirche zu kommen und gemeinsam die Klingeln ertönen zu lassen.

Warum am Montag in der Ascherslebener Stephanikirche nicht nur die Glocken läuten sollen

Fahrräder dürfen am Montag in die Stephanikirche.

Aschersleben/MZ/KWU - Am Montag, 3. Juni, ist der Weltfahrradtag. Und dieser Aktionstag ist hochoffiziell, denn er wurde am 12. April 2018 als ein UN-Tag verabschiedet. Er soll das Bewusstsein für die gesellschaftlichen Vorteile der Fahrradnutzung betonen. So sei das Fahrrad nicht nur für die Gesundheit der Menschen, sondern auch für das Klima weltweit von großer Bedeutung, heißt es in dem UN-Beschluss.

Was das mit Aschersleben zu tun hat? Ziemlich viel. Denn auch in und um Aschersleben ist das Thema Radfahren in aller Munde, zum Beispiel wenn es um den Wunsch nach sicheren und gut ausgebauten Radwegen geht.

Eine ganz besondere Aktion findet am Montag ab 18 Uhr in der Stephanikirche statt. Pfarrerin Anne Bremer ruft auf, „gemeinsam das Fahrrad zu feiern“. „Wir versuchen zum Weltfahrradtag ganz viele Fahrräder in die Stephanikirche zu kriegen. Wieviel passen wohl rein? Kommen Sie mit Ihrem Rad vorbei und bringen Sie Familie, Freunde oder Nachbarn mit. Alle mit Fahrrad – egal ob groß, ob klein, ob E-Bike oder Kinderrad“, ruft sie auf.

Der Höhepunkt der Fahrradaktion soll das gemeinsame Klingeln sein: „So können wir testen, ob die Fahrradklingeln lauter als unsere Orgel sind.“