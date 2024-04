Stadt Seeland/MZ - „Ich hätte nicht gedacht, dass in so kurzer Zeit so viel Geld zusammenkommt“, sagt Sabrina Henze. Die Übungsleiterin der Sportakrobatinnen beim SC Seeland ist den vielen Spendern und Sponsoren dankbar, die innerhalb von knapp vier Wochen schon 7.205 Euro zusammengetragen haben.

Das Geld ist für einen neuen Sportboden gedacht: Die Sportakrobatinnen benötigen 15.000 Euro, um neue Übungsmatten anzuschaffen. Die alten sind in die Jahre gekommen, viel zu dünn und damit nicht mehr wettkampftauglich. Mit dem Kauf von neuen Matten, die eine Fläche von 14 mal 14 Metern bedecken, wird es möglich sein, wieder selbst Wettkämpfe im Seeland auszutragen. Und vor allem: Das Verletzungsrisiko der jungen Sportlerinnen wird minimiert.

Turn-Abteilung in dieser Form einmalig im Salzlandkreis

Die Spenden-Aktion läuft über die Funding-Plattform „99 Funken“ der regionalen Sparkassen. Die Initiative, über diesen Weg Spenden einzusammeln, hat Mathias Stenschke ergriffen, der als aktives Mitglied des SC Seeland ehrenamtlich für Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring verantwortlich ist.

Es sei im Salzlandkreis einmalig, „dass wir als kleinerer Verein solch eine Abteilung in unseren Reihen haben“, heißt es in der Projektbegründung. 48 Unterstützer haben bisher schon Geld gegeben. Dazu gehören Eltern der Sportlerinnen, aber auch Unternehmen und weitere Privatpersonen. Gespendet werden kann ein beliebiger Betrag. „Jeder Euro zählt“, sagt Sabrina Henze. Die Aktion läuft noch bis zum 1. Juni.

Die 45 Mädchen und jungen Frauen der Akrobatikgruppe sind zwischen fünf und 27 Jahren alt und trainieren zweimal pro Woche in der Sporthalle in Nachterstedt. Die Gruppe wurde 2001 in Gatersleben gegründet.