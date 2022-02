Warten aufs Impfzertifikat: Apotheken noch nicht wieder am Netz

Aschersleben/MZ - Die Apotheken hatten auf Weisung des Apothekerverbandes - nach Rücksprache mit dem Bundesgesundheitsministerium - in der vergangenen Woche die Ausstellung von Corona-Impfzertifikaten gestoppt. Grund war eine Sicherheitslücke in den digitalen Zugängen. Am vergangenen Montag hieß es, dass die Ausstellung des sogenannten Digitalen Impfpasses im Laufe dieser Woche wieder aufgenommen werden sollte. Bis alle Apotheken wieder am Netz sind, könnte es allerdings eine Weile dauern.

