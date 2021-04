Vier Sportgeräte laden zur Körperertüchtigung ein

Der Amtsleiter für Bildung und Sport in der Stadtverwaltung, Steffen Schütze, lässt sich von den Ringen zu einigen Klimmzügen animieren.

Aschersleben - Erinnerungen werden bei den Teilnehmern der Übergabe wach. Erinnerungen an den Schulsport, als der Unterricht mit einem kräftigen „Sport frei“ begann. Sport frei heißt es nämlich seit Dienstag auch auf der Ascherslebener Herrenbreite. Dort übergab Oberbürgermeister Andreas Michelmann im eher kleinen Kreis den ersten Teil eines sogenannten Generationen-Spiel- und -Sportplatzes.

Vier Sportgeräte - Barren, Hangelgerüst, Ringe und eine Bank - laden ab sofort zur Körperertüchtigung ein. Wie’s geht, hat der Stadtrat und Betreiber des Fitnessstudios „Gesundheitszentrum Aschersleben“, Steffen Fleischer (CDU) dann auch gleich mal mit einer vielfältigen Übungsauswahl vorgeturnt.

In den kommenden Jahren sollen schrittweise weitere Spielgeräte in den einzelnen sogenannten Gartenkammern an der Ostseite der Herrenbreite aufgestellt werden. Das Besondere daran - alle Geräte können von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen genutzt werden.

Geräte können von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen genutzt werden

Dabei sollte sich der Generationen-Spielplatz von Anfang an in das Gesamtbild der Herrenbreite einfügen, erklärte OB Michelmann. Deshalb sei jetzt dafür ein entsprechendes Konzept von dem Berliner Büro sinai, welches schon die Flächen für die Landesgartenschau (Laga) 2010 gestaltet hatte, entworfen worden.

Einen konkreten Zeitplan für den Aufbau weiterer Spiel- und Sportgeräte gibt es allerdings nicht. In diesem Zusammenhang hatte Matthias Poeschel als Chef der Aschersleber Kulturanstalt, die die ehemaligen Laga-Flächen bewirtschaftet, die Idee, dass sich vielleicht das eine oder andere Ascherslebener oder in der Region ansässige Unternehmen findet, das die nächsten Geräte finanziert. Übrigens - die Gesamtkosten für die jetzt installierten Geräte betragen rund 35.000 Euro, sagt OB Michelmann. Das Geld sei komplett aus dem städtischen Haushalt geflossen.

Fünf Jahre hatte es von der Idee bis zur Realisierung des jetzt übergebenen ersten Teils des Projektes gedauert. Im Jahr 2016 hatte eine Bürgerinitiative um die Ascherslebener André Könnecke und Silvio Merkwitz erste Vorschläge zur Erweiterung des Spielplatzangebotes auf der Herrenbreite öffentlich gemacht.

Nach kontroversen Diskussionen über das Für und Wider eines solchen gestalterischen Eingriffs in das Gesamtprojekt Herrenbreite signalisierte schließlich Landschaftsplaner Adolf Walter Faust, einer von drei sinai-Partnern, Zustimmung. Walter war es auch, der die sogenannten Kammern an der Ostseite des Platzes als Standort ins Spiel brachte.

Er sagte im Frühjahr 2017: „Die ganz Kleinen könnten hier ebenso wie Jugendliche oder ältere Leute auf einer Art Trimm-Dich-Pfad etwas für sich finden. Ein zusätzlicher Vorteil: Die Stadt müsste nicht ad hoc investieren, sondern könnte die einzelnen kleinen Areale schrittweise ausstatten - je nachdem, wie viel Geld in der Kasse ist.“

Ins bürokratische Rollen auf dem Weg der Umsetzung des Projektes brachte das Ganze schließlich ein „Antrag zur weiteren Aufwertung der Herrenbreite“ der damaligen CDU/FDP-Fraktion an den Ascherslebener Stadtrat. (mz)