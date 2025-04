Aschersleben/MZ - Zufall oder zeitgleiche Umstellung auf das Sommerprogramm – in gleich vier Ascherslebener Kultureinrichtungen laufen noch in diesem Monat die Ausstellungen aus. Wer bisher noch nicht die Möglichkeit hatte, eine bestimmte Schau zu besuchen, oder wem ein bestimmtes Angebot so sehr gefallen hat, dass er es vor Schließung noch einmal sehen möchte, hat also nicht mehr viel Zeit.

Schicksal von Frauen in der DDR und der BRD

Den Anfang macht die Schau „Frauen im geteilten Deutschland“, die aktuelle Ausstellung im Bestehornhaus, die sich mit dem Schicksal von Frauen in der DDR und der BRD auseinandersetzt. Zu sehen sind die Schautafeln und Bilder zu den regulären Öffnungszeiten des Hauses. Allerdings ist nur noch bis Mittwoch Gelegenheit für einen Besuch. Die Ausstellung endet am Donnerstag, 17. April.

Die Ausstellung „Frauen im geteilten Deutschland“ im Ascherslebener Bestehornhaus. (Foto: Frank Gehrmann)

Barby im Museum

Ebenfalls noch in dieser Woche endet die Barbie-Sonderausstellung „Zwischen Alltag und Glamour“ im Städtischen Museum. Seit Ende November konnten Besucher die Puppen und vor allem die Kostüme aus mehreren Jahrzehnten ansehen. Die Schau war so beliebt, dass sie verlängert wurde, am Ostersonntag ist dann aber endgültig Schluss. Wer den Barbies einen letzten Besuch abstatten will, kann das bis Freitag zwischen 10 und 16 Uhr, am Sonnabend zwischen 14 und 17 Uhr oder am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr machen.

Die Barbie-Ausstellung im Ascherslebener Museum geht zu Ende. (Foto: Thomas Tobis)

„Bläue“ noch bis Ende April

Die wahrscheinlich prestigeträchtigste Ausstellung, die Aschersleben aktuell zu bieten hat, endet am Sonntag, 27. April: „Rosa Loy und Neo Rauch: Bläue. Kostüme und Bühnenbilder für Lohengrin – Bayreuther Festspiele 2018“. Die 33 Kostüme und Objekte aus der Operninszenierung sowie die thematisch passenden Papierarbeiten gehen im Anschluss zurück in den Fundus der Wagner-Festspiele und die Privatsammlungen.

Zusätzlich zu den regulären Öffnungszeiten, mittwochs bis sonntags von 11 bis 17 Uhr, lassen sich Sonderveranstaltungen am Osterwochenende und eine „Blaue Stunde“ am Vorabend der Schließung besuchen.

Die Ausstellung zum Architekturpreis des Landes im Ascherslebener Genusskombinat. (Foto: Frank Gehrmann)

Architekturpreise im Genusskombinat

Vor kurzem erst eröffnet, aber auch schon in diesem Monat wieder Geschichte, ist die Ausstellung zum Architekturpreis des Landes Sachsen-Anhalt im Genusskombinat der Kaffeemänner. Bis Mittwoch, 30. April, kann man sie sich montags, donnerstags und freitags von 10 bis 17 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr ansehen. In Bildern werden die zehn bisher von der Architektenkammer gekürten Architekturpreisträger gezeigt.