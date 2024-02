Aschersleben/MZ - In eine neue Ära will das Ballhaus aufbrechen. Die ersten Höhepunkte, mit denen das Ascherslebener Haus wieder mit mehr Leben erfüllt werden soll, wird es am Wochenende geben.

Am Sonnabend und Sonntag werden im Ballhaus die Modellfreunde Vorharz zu einem Modelltrucktreffen einladen, um sich mit Interessierten und Freunden des Modellbaus auszutauschen. Jeder, der solch ein Modellfahrzeug hat, sei eingeladen, heißt es in der Ankündigung. Außerdem ist eine Sammler- und Bücherbörse geplant. Bücher und alles, was man für wertvoll und sammelbar hält, können hier angekauft oder verkauft werden.

Kreativmarkt am Sonnabend

Es gebe etliche erstaunliche Teilnehmer, die auf dem Kreativmarkt am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr zeigen, wie vielfältig und einzigartig Materialien in schöne und brauchbare Gegenstände umgewandelt werden können. „Wir hoffen darauf, dass sich viele Talente einfinden, die uns auch die Möglichkeit zum Mitmachen und Ausprobieren anbieten“, so die Veranstalter. Ob ein Geschenk für die Liebsten, ein Spielzeug, oder eine neue Deko, ob etwas Brauchbares oder ein neuer Staubfänger, jeder darf sein kleines oder großes Glück suchen.

Am Sonntag bietet sich von 10 bis 16 Uhr unter dem Motto „Nachhaltigkeitsmarkt – Second Hand für Kleidung, Haushalt und Garten“ eine vielfältige Palette. Außerdem könne man sich am Stand „Hobby-Reparaturservice“ am Sonntag austauschen, ob es sich lohnt, liebgewonnene Teile zu reparieren, heißt es in der Ankündigung. Vor dem Entsorgen sollte ruhig mal ein Hobbybastler einen Blick darauf werfen, finden die Veranstalter.

Angebot für Kinder

Ab März gibt es im Ballhaus außerdem ein weiteres neues Angebot. Der „Kids Club“ bietet Unterhaltung und Action vor allem für Kinder. Jeweils montags und donnerstags wird die Ballhaus-Arena dann zur Indoor-Spielfläche. Von 14 bis 19 Uhr können sich dann die Kleinen auf 1.200 Quadratmetern austoben.

Federball, Tischtennis, Hula-Hoop, Gummitwist, Stelzenlaufen, Klettern in der Kletterhalle, Dosenwerfen und viele andere Aktivitäten sind möglich – auch Inliner- und Rollschuhlaufen. Bei letzterem müssen die Sportgeräte jeweils mitgebracht werden, alles andere ist vorhanden.