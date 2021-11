Viel Hilfe für die Opfer des Großbrands

Das Lebenswerk einer Familie wurde in wenigen Stunden zerstört.

Aschersleben/MZ - „Das ist Wahnsinn“, sagt die junge Frau und ist ganz überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Menschen. Es waren ihre Eltern, die in der Nacht zum Mittwoch bei einem Feuer in Aschersleben ihr Haus und damit faktisch ihr bisheriges Leben verloren haben. Für sie hat die Tochter ein Spendenkonto eingerichtet. Und innerhalb nur eines Tages gingen dort über 10.000 Euro ein. „Das kann ich gar nicht begreifen.“

Auch ihre Eltern, die von der Aktion ihrer Tochter zuvor nichts gewusst hatten, sind gerührt, haben aber Bedenken, das Geld anzunehmen. „Doch das sind keine Almosen, das ist Unterstützung, die sie jetzt brauchen. Und sie sehen, dass ein ganzes Netzwerk hinter ihnen steht, das gibt so viel Kraft.“

Denn es sei ein Alptraum, in dem sie gerade stecken würden, haben sie doch so viel verloren. „Das eine ist der materielle Wert und da helfen die 10.000 Euro so viel weiter.“ Das andere sei der unwiederbringlich ideelle Wert. „Die ganzen Erinnerungen, Erbstücke von lieben Menschen, Fotos“, zählt die Ascherslebenerin auf. Und weiß: „Das wird noch lange dauern, überhaupt zu begreifen, dass bestimmte Dinge nicht mehr da sind.“

Doch sie und ihr Bruder seien heilfroh, dass ihre Eltern nicht im Haus waren und noch am Leben sind. Und die Familie ist dankbar und überwältigt von jeder noch so kleinen Unterstützung. „Ich bin immer wieder zu Tränen gerührt bei jeder einzelnen Spende“, sagt sie und erzählt von zwei kleinen Kindern im Alter von fünf und sechs Jahren, die 20 Euro gegeben haben. „Das hat mir fast das Herz zerrissen.“ Deshalb möchte sich die Familie ausdrücklich bei allen Helfer und Spendern ganz herzlich bedanken.

Die Spendenaktion ist im Internet unter https://www.spendenseite.de/heimatlos-durch-hausbrand/-37826 zu finden.