Verwirrter Mann hinterlässt mit gestohlenem Radlader in Mehringen ein Trümmerfeld

Mehringen - Es ist ein wahres Trümmerfeld, das ein 38-jähriger Mann am späten Samstagnachmittag in Mehringen (Salzlandkreis) hinterlassen hat. Mit einem gestohlenen Radlader hat er zunächst im benachbarten Drohndorf ein Auto gerammt, in dem eine Frau und drei Kinder saßen. „Von denen wurde zum Glück niemand verletzt“, erklärt Polizeioberkommissar Mike Otto. „Allerdings stehen sie unter Schock.“

In Mehringen beschädigte der Fahrzeugdieb auf seiner Weiterfahrt drei Autos, mehrere Gebäude und einen Strommast. Die Straße war voller Steine, Putz und Zaunlatten. Ein Anwohner konnte den 38-Jährigen stoppen und hielt ihn fest, bis die Polizei erschien. Zur genauen Ursache für die zerstörerische Tour kann die Polizei noch nichts sagen, will aber auch nicht von einer Amokfahrt reden. Ob es eine Beziehungstat war, steht auch nicht fest. Nur so viel steht fest: Betrunken war der Mann nicht.

Der ehemalige Mehringer werde nun durch einen Arzt begutachtet, weil ein „psychischer Ausnahmezustand“ nicht auszuschließen sei, so Otto. Der Kriminaldauerdienst übernimmt auf Grund der umfangreichen Beschädigungen und weil Menschen in Gefahr gebracht worden nun die Ermittlungen. Auch die Staatsanwaltschaft Magdeburg wurde eingeschaltet.