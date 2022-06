Verspätung bei Sonderzahlungen und stufenweiser Gehaltsanpassung bei Ameos

Aschersleben/VS - In den Ameos-Krankenhäusern sind die Beschäftigten wieder im beruflichen Ausnahmezustand. Die verschärfte Corona-Situation führt zu großen Belastungen. Das zehrt an den Kräften. „Das Personal ist am unteren Limit“, sagt ein Mitarbeiter. Es gebe große Personallücken, die nur mit Zeitarbeitskräften gefüllt werden können. Mittlerweile rumort es wieder unter den Mitarbeitenden. Das hat aber auch interne arbeitsrechtliche Gründe.

Am 24. Juni hatte sich der private Krankenhausbetreiber, der in Sachsen-Anhalt knapp 4.000 Menschen beschäftigt, mit der Gewerkschaft Verdi auf einen Manteltarifvertrag geeinigt. Im November sollte das im Sommer ausgehandelte Papier bei Ameos bereits gelten. Das Personal wartet aber noch immer auf mehr Urlaub und Weihnachtsgeld.

Über die Verzögerungsgründe hat Ameos intern per Brief informiert. Mehr Urlaub, Zuschläge und eine Jahressonderzahlung waren unter anderem Teil der Einigung. Der Vertrag sollte im Herbst unterzeichnet werden. Die Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld) sollte im November kommen. Bisher ist aber weder der Vertrag unterschrieben noch das Weihnachtsgeld ausgezahlt.

Aktive Pause in Aschersleben?

„Es brodelt wieder in der Belegschaft. Viele sind wütend, solange schon hingehalten zu werden. Mit dem Novembergehalt war eine Jahressonderzahlung vereinbart worden. Wenn diese jetzt auch nicht gezahlt wird, geht die Belegschaft auch ohne einen Aufruf von Verdi wieder raus vor die Klinik“, sagt eine Ameos-Mitarbeiterin in Haldensleben. Auch in Schönebeck, Aschersleben und Staßfurt wird über aktive Mittagspausen nachgedacht, wenn im Januar noch kein Geld gezahlt wurde.

In Haldensleben hat bereits die erste aktive Mittagspause stattgefunden. Bernd Becker von Verdi, der den Manteltarifvertrag mit ausgearbeitet hat, zeigt Verständnis. „Ich kann die Unruhe nachvollziehen. Bis vor kurzem stand noch nicht fest, ob der Manteltarifvertrag dieses Jahr noch kommt“, sagt er.

Die Unruhe unter dem Personal hat eine Vorgeschichte. Von November 2019 bis Februar 2020 hat es an den Ameos-Krankenhäusern Streiks gegeben. Die Angestellten forderten einen Tarifvertrag. Im Salzlandkreis und in Haldensleben verdienten Pflegekräfte, aber auch Ärzte im Durchschnitt mehrere Hundert Euro weniger als Mitarbeiter in vergleichbaren Positionen bei Krankenhäusern wie in Magdeburg.

Die Löhne waren bei Ameos im Salzlandkreis seit der Übernahme der vormals kommunalen Krankenhäuser in Aschersleben, Bernburg, Schönebeck und Staßfurt 2012 eingefroren. Nach langen Verhandlungen einigten sich Verdi und Ameos auf Sonderzahlungen, stufenweise Gehaltsanpassungen und im Sommer auf Bedingungen für einen Manteltarifvertrag. Dieser soll rückwirkend am 1. Juli in Kraft treten. 30 statt 29 Tage Urlaub, Zusatzurlaub als Ausgleich für Schichtarbeit oder Nachtzuschlag, sowie eine Jahressonderzahlung in Höhe von 80 Prozent des Durchschnittslohns dreier Monate waren Inhalt.

Arbeitsaufwand unterschätzt

„Sowohl Arbeitgeber als auch Verdi haben den administrativen Aufwand und die damit verbundene Termindichte der auf die Einigung Ende Juni folgenden redaktionellen Abstimmung des Manteltarifvertrages unterschätzt“, teilt Ameos-Sprecherin Anja Vincentini zu den Verzögerungsgründen mit. „Beide Seiten haben für sich den Anspruch, die Regelungen für die Beschäftigten rechtssicher und damit mit der notwendigen Sorgfalt zu bearbeiten.“

Unterschätzt? Was heißt das? „Der Aufwand ist groß. Es gibt verschiedene Häuser, und es ist wie ein Gesetzestext. Dieser soll viele Jahre rechtssicher sein“, sagt Bernd Becker. Die Corona-Pandemie habe zudem für Verzögerungen gesorgt. In einem internen Brief an die Mitarbeitenden, der der Volksstimme vorliegt, hat Ameos über die weiteren Gründe informiert. Am Montag, 6. Dezember, soll es demnach eine finale Abstimmungsrunde geben. Danach soll das Unterschriftsverfahren eingeleitet werden.

Zahlung mit Dezember-Lohn?

Unabhängig davon haben sich Verdi und Ameos geeinigt, dass die Jahressonderzahlung noch im Dezember kommt, also mit der Gehaltsabrechnung am Monatsende. „Egal, ob die Unterschrift da ist oder nicht“, erklärt Becker.

Trotz Einigung gibt es Gehaltslücken, die in den Häusern unterschiedlich groß sind. Diese wurden Stück für Stück verkleinert. Im Mai 2020 stiegen die Gehälter bei den Kliniken im Salzland und in Haldensleben um drei Prozent. Im Salzland stiegen die Gehälter im Januar und Juni 2021 erneut um je 2,5 Prozent, in Haldensleben um zweimal 2,8 Prozent. Dazu hatte man sich im Frühjahr 2021 durchgerungen, dass die Gehälter im Dezember im Salzland erneut um ein Prozent angehoben werden, in Haldensleben um 1,5 Prozent. „Wir haben in zwei Jahren eine Gehaltssteigerung von zehn Prozent erreicht“, so Becker.

Im Januar endet die Friedenspflicht für Entgeltverhandlungen. „Wir werden den Arbeitgeber im ersten Quartal 2022 zu Verhandlungen auffordern“, sagt Becker. Um die Gehälter auf das Niveau eines Tarifvertrags anzuheben.