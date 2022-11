Verkaufsoffene Sonntage in Aschersleben: Wann kann im Harzvorland geshoppt werden?

Aschersleben/DUR/awe - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt Shoppen, Einkaufen und Wege erledigen, auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Aschersleben?

Verkaufsoffene Sonntage 2022 in Aschersleben

Im Jahr 2022 finden vier verkaufsoffene Sonntage in Aschersleben statt. Am 29. Mai, den 11. September sowie an den 2. und 4. Adventssonntagen (4. und 18. Dezember). Die Öffnungszeiten belaufen sich an den Terminen von 14 bis 18 Uhr. Geshoppt werden kann in Aschersleben an den Einkaufs-Sonntagen in folgenden Bereichen der Innenstadt und historischen Altstadt:

Straßen Hinter dem Zoll

Geschwister-Scholl-Straße

Herrenbreite

Bonifatiuskirchhof

Dr.-Wilhelm-Külz-Platz

Über dem Wasser

Apothekergraben

Badergasse

Weinberg

Zippelmarkt

An der Darre

Burgplatz

Vor dem Steintor

Wie die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mittelt, sind von den verkaufsoffenen Sonntagen in Aschersleben lediglich Gewerbetreibende oder Kaufparks ausgenommen, denen nach eigener Antragstellung aus besonderem Anlass eine Öffnung zu anderen als den genannten Sonntagen per Einzelverfügung genehmigt wurde oder noch genehmigt wird.

Wird es verkaufsoffene Sonntage 2023 in Aschersleben geben?

Wie die Pressestelle der Stadt weiter mitteilt, soll es im kommenden Jahr vier verkaufsoffene Sonntage in Aschersleben geben. Diese sind auf den Tag des offenen Denkmals 2023 sowie den 2. und 3. Advent terminiert. Ein weiterer Einkaufs-Sonntag soll am Gildefest stattfinden, bei dem der genaue Zeitraum aber noch nicht feststeht.

Corona-Pandemie und Einkaufs-Sonntage 2020 und 2021 in Aschersleben

Im Jahr 2020 fanden in Aschersleben vier verkaufsoffene Sonntage statt. Da aufgrund der Corona-Pandemie 2021 Weihnachtsmärkte und Feste abgesagt wurden, gab es im vergangenen Jahr lediglich einen Einkaufs-Sonntag zum Tag des offenen Denkmals am 12. September, heißt es von der Stadt.