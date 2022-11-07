Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wie sieht die Lage für 2025 in Aschersleben aus?

Aschersleben. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt Shoppen, Einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind.

Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Aschersleben in 2025?

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Aschersleben

Den ersten verkaufsoffenen Sonntag in 2025 gab es in Aschersleben am 2. März. Am 1. Juni und 28. September fanden zwei weitere verkaufsoffene Sonntage in der Innenstadt statt. Der nächste und letzte Einkaufssonntag ist am 21. Dezember von 14 bis 18 Uhr.

Grundsätzlich gilt in Sachsen-Anhalt, dass Kommunen an vier Sonn- und Feiertagen im Jahr erlauben können, dass die Geschäfte trotz Ruhetag öffnen. Es muss allerdings ein besonderer Anlass wie beispielsweise ein Volksfest oder Markt die Ausnahme rechtfertigen.