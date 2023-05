Aschersleben/MZ - Vor ziemlich genau 25 Jahren fing alles mit einem Bierfass am Hennebrunnen an. Gilde-Chef Martin Lampadius erinnert sich an den ersten Fassbieranstich zurück und an die Entwicklung, die das Fest über die Jahre hinweg gemacht hat, von der Innenstadt bis zur Herrenbreite, von einer Veranstaltung der Kaufmannsgilde bis zu einem privat organisierten Fest.

Im Video: Tausende Besucher beim Gildefest 2023 in Aschersleben

Gilde-Chef Martin Rothe zieht Bilanz vom Fest in Aschersleben. (Bericht: Frank Gehrmann)

Heute wird das Bierfass auf dem Gelände des größten Parks der Stadt angestochen – der Herrenbreite. Es gibt eine riesige Bühne, ein prall gefülltes Kulturprogramm mit internationalen Acts und regionalen Künstlern und Vereinen, einen großen Rummel, Händler, Gastronomie, Mitmachprogramme für Kinder – und, und, und.

Im Zirkuszelt "Manege" sorgte der KomaCasper am Freitagabend für brodelnde Stimmung (Foto: Frank Gehrmann)

Großes Lob vom Gilde-Chef

„Das diesjährige Gildefest ist das beste!“, findet deshalb Gilde-Chef Lampadius. „Das ist natürlich ein tolles Lob“, freut sich Veranstalter Martin Rothe. Ob der Gilde-Chef recht hat, das ist sicher Geschmackssache. Was aber Fakt ist: Die Zahlen sind gut. „10.000 Besucher, das ist der Stand von Sonnabendabend. Das sind tolle Zahlen“, freut sich Martin Rothe. Die viele Arbeit habe sich gelohnt.

Man habe ein hochkarätiges und qualitativ sehr gutes Programm auf die Beine gestellt, findet er und zählt die vielen Konzerte und Shows auf, wie die von Tina T. Groove Coverage oder Stamping Feet. „Und in Kombination mit all den Dingen, die hier auf der Herrenbreite geboten werden, ist das Gildefest zu einem richtigen Festival geworden.“

Fahrspaß und viel Action sind auf dem Rummel garantiert. (Foto: Frank Gehrmann)

Messerattacke überschattet Fest

Leider überschattete eine Messerattacke auf einen Sicherheitsmann am Sonnabendabend das Fest.

Nach zwei Operationen ist der 39-Jährige außer Lebensgefahr. Die Polizei ist dabei, den gesamten Tathergang aufzuklären.

Neuauflage im nächsten Jahr

Wird Rothe also im kommenden Jahr wieder Gildefest(ival)-Veranstalter sein? Er druckst kurz rum und sagt dann aber klar und deutlich „Ja!“ Und nach dem Gildefest sei ja bekanntlich vor dem Gildefest, was heißt: „Ich bin planerisch ja schon im nächsten Jahr.“

Und gibt es auch Kritik? „Ja, die gibt es auch immer und Kritik ist ja auch wichtig“, sagt er und nennt zum Beispiel den Ärger mancher über den Eintrittspreis. „Hier ist aber nochmal festzuhalten, dass das Gildefest kein Stadtfest ist, sondern ein privat organisiertes Fest.“