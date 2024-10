Unfall in Aschersleben

Eine couragierte Autofahrerin hat in Aschersleben eine vermisste Rentnerin gerettet.

Aschersleben. - Eine 48 Jahre alte Frau aus Aschersleben hat in den Abendstunden des 17. Oktobers Zivilcourage gezeigt. Am Ortsausgang von Aschersleben in Richtung Winningen entdeckte sie laut Polizei eine schwer verletzte Rentnerin, die erst kurz zuvor als vermisst gemeldet worden war.

Die Autofahrerin habe umgehend die Polizei informiert. Gleichzeitig übernahm sie die Erstversorgung der gestürzten Rentnerin, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin anschließend in das Klinikum Aschersleben, wo sie medizinisch behandelt wurde, heißt es.

Die aufmerksame Reaktion und die schnelle Hilfe der Autofahrerin haben möglicherweise schlimmere Folgen verhindert, heißt es weiter. Aufgrund der fortschreitenden Dunkelheit und der kälter werdenden Nächte sei die Rentnerin in ihrer eingeschränkten Lage sonst ernsthaften Gefahren durch Unterkühlung oder weitere Verletzungen ausgesetzt gewesen.

Die Polizei sprach der Helferin einen herzlichen Dank aus. Ihr engagiertes Handeln sei ein Beispiel für Zivilcourage.