Auf der A36 bei Aschersleben kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein LKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Die Polizei vermutet Sekundenschlaf. Derzeit ist die A36 in Fahrtrichtung Braunschweig voll gesperrt.

Sekundenschlaf bei Aschersleben? Autobahn 36 in Richtung Braunschweig voll gesperrt

Kurz hinter der Anschlussstelle Aschersleben ist es am Dienstag zu einem Unfall mit einem LKW auf der A36 gekommen.

Aschersleben. - Die A36 ist derzeit in Fahrtrichtung Braunschweig voll gesperrt. Zuvor war es am Dienstagmorgen gegen 5.55 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Aschersleben Ost zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Laut Polizei fuhr der 56 Jahre alte LKW-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Nachdem er erst mit der Mittelleitplanke zusammengestoßen war, schleuderte er nach rechts und kam auf der rechten Fahrbahn und dem Standstreifen zum Stehen, heißt es weiter.

Nach Unfall auf A36 bei Aschersleben: Polizei vermutet Sekundenschlaf

Verletzte gebe es nach dem Unfall nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich nach Polizeiangaben auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

Ersten Erkenntnissen zufolge kommt als Unfallursache Sekundenschlaf in Betracht. Gegen den 56-Jährigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung infolge geistiger oder körperlicher Mängel einleitet, erklärt die Polizei weiter.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung ist die A36 in Richtung Braunschweig aktuell voll gesperrt, was voraussichtlich laut Polizei bis in die Mittagsstunden andauern wird. Eine Ableitung erfolgt über die Anschlussstelle Güsten.