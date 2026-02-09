Die deutliche Niederlage beim Regionalliga-Spitzenreiter hat für Ascherslebens Handballtrainer Martin Wartmann auch positive Aspekte: Sein Team bot in der zweiten Halbzeit Paroli.

Der HC Aschersleben, hier mit Paul Hoffmann beim Wurf, konnte in der zweiten Halbzeit dem Tabellenführer Paroli bieten.

Aschersleben/MZ - Es war die erwartbare Niederlage für die Alligatoren. Beim Regionalliga-Tabellenführer NHV Concordia Delitzsch unterlag der HC Aschersleben am Samstagabend am Ende deutlich mit 21:36 (9:22). Doch so paradox es klingt: Trainer Martin Wartmann verließ die Halle auch mit neuer Zuversicht. Denn was sein Team in der zweiten Halbzeit zeigte, macht Mut – vor allem mit Blick auf das entscheidende Kellerduell am kommenden Samstag gegen Schlusslicht ThSV Eisenach II.