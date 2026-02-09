weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Handball Regionalliga: Trotz Niederlage in Delitzsch ist HCA-Trainer optimistisch

Handball Regionalliga Trotz Niederlage in Delitzsch ist HCA-Trainer optimistisch

Die deutliche Niederlage beim Regionalliga-Spitzenreiter hat für Ascherslebens Handballtrainer Martin Wartmann auch positive Aspekte: Sein Team bot in der zweiten Halbzeit Paroli.

Von Ingo Gutsche 09.02.2026, 10:15
Der HC Aschersleben, hier mit Paul Hoffmann beim Wurf, konnte in der zweiten Halbzeit dem Tabellenführer Paroli bieten.
Der HC Aschersleben, hier mit Paul Hoffmann beim Wurf, konnte in der zweiten Halbzeit dem Tabellenführer Paroli bieten. (Foto: Thomas Tobis/Archiv)

Aschersleben/MZ - Es war die erwartbare Niederlage für die Alligatoren. Beim Regionalliga-Tabellenführer NHV Concordia Delitzsch unterlag der HC Aschersleben am Samstagabend am Ende deutlich mit 21:36 (9:22). Doch so paradox es klingt: Trainer Martin Wartmann verließ die Halle auch mit neuer Zuversicht. Denn was sein Team in der zweiten Halbzeit zeigte, macht Mut – vor allem mit Blick auf das entscheidende Kellerduell am kommenden Samstag gegen Schlusslicht ThSV Eisenach II.