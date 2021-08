Tanz und Dusche mit der Feuerwehr in Winningen

Winningen/MZ - Bereits zum 29. Mal laden die Fußballer von Eintracht Winningen zur jährlichen Dorfmeisterschaft ein.

„Ich bin wirklich sehr froh, dass das Leben jetzt endlich auch wieder auf dem Sportplatz einziehen wird“, gesteht Ortsbürgermeister Axel Pich in seinem Winninger Blick zum Fußball-Wochenende, das am ersten August-Wochenende geplant ist. „Nachdem die Sportlerinnen und Sportler viele Monate gewerkelt haben, um ihr Vereinsheim zu modernisieren, kann jetzt eine breitere Öffentlichkeit das Ergebnis bestaunen“, so Pich, der wieder den Pokal des Ortsbürgermeisters stiften wird.

Abschied von Ernesto Silva

Das Fußball-Wochenende beginnt mit einem echten Höhepunkt, denn die Landesklasse-Fußballer des SV Eintracht erwarten mit dem SV Stahl Thale einen Landesligisten. Der Anlass ist der Abschied von Ernesto Silva, der vor zwei Jahren von Lok Aschersleben aus der Kreisliga nach Winningen kam und nun mit den Thalensern in der Landesliga kicken wird.

Klaus Klotz legt auf

Die Dorfmannschaften treten dann am Sonnabend ab 10 Uhr in zwei Gruppen gegeneinander an. Auf Facebook kündigt der Verein ab 11 Uhr Kinderschminken und eine Hüpfburg an. Zum Abschluss, mit dem gegen 15 Uhr gerechnet wird, erwartet die Teilnehmer eine ordentliche Abkühlung mit einer Feuerwehrdusche. Zum Abschluss spielt am Abend ab 20 Uhr „Klaus Klotz“ zum Tanz auf. Die Sieger werden gegen 21 Uhr geehrt. Am Sonntag plant der Sportverein außerdem ab 11 Uhr einen Frühshoppen. Ab 12 Uhr sind Rundfahrten mit der Feuerwehr für die Kinder, Volleyball und Tischtennis angekündigt.

„Ich wünsche mir eine große Teilnehmerschar, faire Spiele und einen schönen Abend beziehungsweise ein schönes Wochenende“, so Axel Pich, der sich darauf freut, seine Winninger endlich mal wieder zu sehen.