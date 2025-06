Ein Einbruch an der Ascherslebener Douglasstraße hat am Wochenende für den Täter im Krankenhaus geendet, da er sich beim Einschlagen einer Scheibe verletzt hatte. Dabei konnte die Polizei eine weitere Straftat aufklären.

Beim Einschlagen einer Scheibe hat sich ein Einbrecher in Aschersleben an Händen und Armen verletzt.

Aschersleben/MZ - Wie es im jüngsten Bericht aus dem Revier Salzlandkreis heißt, kam es am Sonntagabend zu einem Einbruch an der Ascherslebener Douglasstraße. Beim Eintreffen der Beamten befand sich der Täter noch im Gebäude. Er hatte sich durch Einschlagen der Verglasung über eine Hintertür Zugang zu einem Haus verschafft, sich dabei aber offenbar verletzt.

Als der Mann nach Aufforderung durch die Polizei das Gebäude verließ, konnten größere Schnittwunden an den Händen und Armen des Tatverdächtigen festgestellt werden. Die Beamten mussten das Schloss am Zauntor entfernen, da der 41-Jährige nicht mehr, wie auf seinem Hinweg, über den Zaun steigen konnte.

Nach einer Erstversorgung wurde er unter Polizeibegleitung ins Klinikum nach Bernburg gebracht. Aus dem Gebäude konnte nach bisher vorliegenden Erkenntnissen nichts entwendet werden. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er in der Obhut des medizinischen Personals belassen.

Während der Tatortarbeit konnte eine weitere Straftat aufgeklärt werden. Am Wochenende wurde in der Curthstraße ein markantes graues Mountainbike entwendet. Am Tatort in der Douglasstraße wurde das gestohlene Fahrrad wiedergefunden. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit war der 41-Jährige mit diesem gestohlenen Rad dort erschienen, heißt es von der Polizei.