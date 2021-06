Stephan Kießling kommt mit „Open Range“ nach Aschersleben

Einige Zuschauer werden das Konzert live aus dem großen Saal im Bestehornhaus verfolgen, andere per Livestream.

Aschersleben - Seine Fangemeinde ist immens, vor allem in seiner Heimatstadt Aschersleben. Auch wenn er schon 30 Jahre nicht mehr hier lebt, kennen und schätzen viele die Musik des singenden Gitarristen Stephan Kießling. Zuletzt hat er im Museumshof mit seinem langjährigen musikalischen Partner Paul Joses ein Konzert gegeben.

Die Tickets dafür waren im Handumdrehen weg. Wie in den berühmt-berüchtigten „alten Zeiten“ agierten die beiden auf der Bühne im lauschigen Museumshof. Ein eingespieltes Team eben. „Wir machen entspannte Wohlfühlmusik mit vielen Folk-Elementen“, sagt Stephan Kießling im Anschluss an das Konzert mit seinem Freund Paul Joses, einem gebürtigen Schotten, der wiederum an dem Abend immer einen schnellen Blick aufs Handy geworfen hat, um das EM-Spiel zwischen England und Schottland zu verfolgen.

Lauter wird es dagegen am Freitag, wenn der Ex-Ascherslebener mit seiner Rockband „Open Range“ auf der Bühne der virtuellen Musikkneipe „Zum Bestehorn“ steht. „Wir spielen Rock in vielen Variationen von Neil Young bis Rory Gallagher. Dazu noch Musik aus eigener Feder und cover der 70-er bis Independend“, kündigt Kießling an, der sich schon sehr auf das Konzert freut.

Auch, wenn der Auftritt in der virtuellen Musikkneipe „Zum Bestehorn“ eine Art Premiere für Open Range ist. Schließlich handelt es sich um eine sogenannte Hybrid-Veranstaltung. Das heißt, einige Zuschauer verfolgen das Konzert live aus dem großen Saal im Bestehornhaus und der andere Teil ist per Livestream dabei und sieht Open Range auf den digitalen Endgeräten. „Gestreamt haben wir schon. Aber ein Konzert dieser Art ist uns neu. Das wird nochmal eine ganz neue Herausforderung.“

„Die Pandemiezeit hat uns noch mehr dazu angespornt, eigene Songs zu schreiben. In den vergangenen Monaten sind echt viele Lieder entstanden.“ Stephan Kießling, Sänger und Gitarrist

Auch für Stephan Kießling waren die Pandemie-geprägten Monate hart. „Konzerte haben einfach gefehlt. Ich liebe die Musik und bin so froh, jetzt wieder auf der Bühne stehen zu können.“ Trotzdem waren er und seine Band Open Range nicht untätig - ganz im Gegenteil. „Die Pandemiezeit hat uns noch mehr dazu angespornt, eigene Songs zu schreiben. In den vergangenen Monaten sind echt viele Lieder entstanden“, blickt er auf eine produktive Zeit zurück.

Wenn Kießling nicht auf der Bühne steht, an der Gitarre zupft oder sich neue Songs einfallen lässt, arbeitet der studierte Elektrotechniker im IT-Bereich. Und ein Familienmensch ist er auch: Der 60-Jährige ist Vater und auch schon Großvater. „Wir haben zuletzt als Familie viel Zeit miteinander verbracht. Das war schön und so konnten wir der Pandemie zumindest ein Stück weit etwas Gutes abgewinnen.“

Karten für das Konzert - entweder für die digitale Version oder das Live-Erlebnis - gibt es noch in der Tourist-Info in Aschersleben oder online unter www.tixforgigs.de (mz)