Stefanie Hertel sorgt im Bestehornhaus für eine „Märchenhafte Weihnacht“

Mit Mann und Vater will die Sängerin nach Aschersleben kommen. Was sie mit der Stadt und mit dem Fest verbindet.

Aschersleben/MZ - Von klein auf hat Stefanie Hertel ihr Herz an die Volksmusik verloren. Schon mit sechs Jahren stand sie das erste Mal auf der Fernsehbühne - mit ihrem Teddybärjodler im „Oberhofer Bauernmarkt“. Der Volksmusik gehört noch immer ihre Liebe, auch wenn sich die heute 42-Jährige inzwischen in vielen anderen Bereichen ausprobiert hat: Sie ist erfolgreiche Schriftstellerin, Moderatorin, macht mit Mann und Tochter Country-Musik und zeigte als Panther verkleidet in der Fernseh-Show „The Masked Singer“ noch weitere Facetten ihres Talents. Am Donnerstag, 9. Dezember, kommt sie nun nach Aschersleben, wo sie ab 16 Uhr im Bestehornhaus für eine „Märchenhafte Weihnacht“ sorgen will. Neue und traditionelle Weihnachtslieder, Balladen, mehrstimmiger Gesang. Worauf sich die Gäste freuen können, wollte MZ-Reporterin Regine Lotzmann von ihr wissen.