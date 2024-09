Auf einem Spielplatz am Ascherslebener Promenadenring ist in der Nacht zum Mittwoch ein Holzspielgerät abgebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sollte Spielhaus am Ascherslebener Promenadenring durch Feuer explodieren?

Aschersleben/MZ - Zum Brand eines Holzspielhauses auf dem Spielplatz am Dr. Wilhelm-Külz-Platz in der Nähe des Rondells musste die Feuerwehr Aschersleben in der Nacht zum Mittwoch ausrücken. Um 3.38 Uhr wurde die Ortswehr alarmiert.