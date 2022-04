Sollen Biotonnen in Aschersleben im Sommer ausgespült werden?

Fliegenmaden sorgen in Biotonnen im Sommer oft für ein Eigenleben.

Aschersleben/MZ - Dicke Maden krabbeln am Rand der braunen Tonne am Ascherslebener Hopfenmarkt. Bei sommerlichen Temperaturen kein Wunder, möchte man meinen. Der Rat, Biotonnen an schattigen Plätzen aufzustellen, entlockt dem Mieter nur ein müdes Lächeln. Die Tonne steht im Parkhaus.