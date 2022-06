Siebtklässler lernen am Ascherslebener Stephaneum mit Muttersprachlern Englisch

In verschiedenen Workshops beschäftigen sich die Schüler mit Musik, Nachhaltigkeit und dem Drehen von Filmen - alles auf Englisch. Dabei sollen sie Selbstbewusstsein in die eigenen sprachlichen Fähigkeiten entwickeln.

Im digitalen Zeitalter kann der Workshop „Filmmaking“ ohne große Kameratechnik in Eigenregie arbeiten.

Aschersleben/MZ - Am Stephaneum in Aschersleben durften zwei 7. Klassen eine Woche lang zum Unterricht ohne Lehrer. Im Rahmen eines Projekts in Zusammenarbeit mit der Sprachschule Levelup English wurden sie vom regulären Unterricht befreit und konnten sich der Vertiefung ihrer Englischkenntnisse widmen.