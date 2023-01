Frose/MZ - Wie sie zum Fasching gekommen ist? „Durch meine Eltern, die waren Gründungsmitglied im Verein“, spricht Claudia Gleichner vom Froser Carnevals Club „Grün-Weiß“ (FCC), der in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert.

„Und 24 Jahre davon bin ich schon dabei“, sagt die Froserin. Wobei: Eigentlich sogar schon von Anfang an. „Denn im ersten Jahr habe ich bereits die Frauen trainiert – ohne Mitglied gewesen zu sein“. Da war sie gerade mal 14 Jahre alt.

Jazzdance in der Schule als Qualifikation zur Karnevals-Tanzlehrerin

In der Schule hatte Claudia Gleichner nämlich Jazzdance gehabt und sollte den Karnevalistinnen, die damals beim Froser Fasching noch als „Putzgeschwader“ für Frohsinn sorgten, einige Tanzschritte beibringen. „Und dann stand ich da in der Essensausgabe meiner Schule und habe mit ihnen getanzt.“

Eintreten in den FCC wollte sie eigentlich nicht, doch die Frauentanzgruppe ließ nicht locker. Die Choreografie würde immer schwieriger werden und sie müsse deshalb bei den Auftritten mittanzen, so das Argument.

„Man wächst da so rein“, sagt die heute 39-Jährige mit einem Lachen. Zum Tanzen kam deshalb auch bald das Singen dazu. Vereinsfreundin Eileen Franik, die in Frose mit ihren Liedern oft für Gänsehaut sorgte, meinte zu ihr, dass sie doch so eine schöne Stimme hätte und mit ihr mitsingen solle.

„Aus einer verlorenen Bierlaunenwette heraus habe ich das dann gemacht.“ Und sie liebt es, gibt sie zu. Denn: „Musik ist ein ganz großes Thema in meinem Leben.“ Und durch den Karneval habe sie die Möglichkeit für Auftritte.

Mutter, Physiotherapeutin und Karnevalistin in einem

Privat und beruflich sei sie ansonsten nämlich recht eingespannt. So betreibt die gelernte Physiotherapeutin seit 2010 in Frose eine eigene Praxis mit zwei Angestellten. Als Mutter von zwei kleinen Kindern ist sie zudem die Vorsitzende im Kuratorium der Kindertagesstätte und dadurch automatisch auch in der Stadtelternratsvertretung. Die Vorsitzende des Schulelternrates ist sie auch und damit auch im Kreiselternrat. Zu tun hat sie also genügend.

Doch der FCC gehört immer dazu. „Wenn man so lange im Verein ist, ist der Teil des Lebens.“ Jeden Montag würde es zum Training gehen. „Das ist fester Bestandteil der Woche. Es gehört einfach dazu.“ Aufgeführt wird der Tanz dann bei zwei Abendveranstaltungen und dem Seniorenfasching.

Ein weiterer Tanz wird exklusiv bei der Weiberfastnacht gezeigt. „Das ist immer ziemlich viel Arbeit für so ein kurzes Vergnügen“, ist sich die Froserin sicher, die vor allem auch deshalb ihre Frauen lobt. „Unsere Tänze sind ja nicht einfacher geworden, obwohl nun alle 25 Jahre älter sind“, meint sie nämlich.

Die ältesten Tänzerinnen seien inzwischen schon 68. „Das darf man nicht vergessen.“ Was die Froser Truppe am Ende aufführen wird, sei zudem immer Teamarbeit. „Wir machen alles zusammen.“ Von der Auswahl des Themas, der Musik, der Kostüme. Nur die Choreografie denkt sich Claudia Gleichner am Ende alleine aus.

Frose feiert die Karnevalssession 2022/2023

Die Froserin verkauft in ihrer Praxis in diesem Jahr übrigens auch die Karten für sämtliche FCC-Veranstaltungen im Ort. „Es ist das erste Mal, dass wir alles alleine machen: Theke, Verpflegung, Kartenverkauf. Das ist schon eine Hausnummer“, meint sie und sagt: „Wir erfinden uns nämlich gerade ein bisschen neu und müssen sicher auch Lehrgeld zahlen. Aber wir sind auf einem guten Weg.“

Zur Festsitzung wird am 11. und 18. Februar ab 19.19 Uhr ins Froser Schützenhaus eingeladen. Am 17. Februar wird zur gleichen Uhrzeit Weiberfastnacht gefeiert und am 12. Februar ab 14 Uhr Seniorenkarneval mit Kaffee und Kuchen. Karten werden jeden Mittwoch 16 bis 18 Uhr in der Physiopraxis Gleichner in Frose, Vor dem Bahnhof 202, verkauft.