Hoym/MZ - 180 Jahre ist es her, dass der „Männergesangsverein Liedertafel Hoym“ am 1. Anhaltischen Sängerfest in Ballenstedt teilnahm. „Dass dieser Wettbewerb ausgerechnet in unserem Gründungsjahr stattfand, war Zufall“, weiß Holger Bilz, stellvertretender Vorsitzender des Vereins „Männerchor Hoym von 1844“, wie der Chor inzwischen heißt. Ein glücklicher Umstand war es aber trotzdem. Denn so kann der Chor am Sonnabend seinen 180. Geburtstag feiern.

