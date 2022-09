Schwarze Witwe lädt zum Rundgang auf dem Ascherslebener Friedhof ein

Aschersleben/MZ - „Wussten Sie, was Totenspiele sind?“ Laut hallt die Stimme der „Schwarzen Witwe“ über den Friedhof in Aschersleben. In dem Programm „Friedhofsgeflüster“ können die Besucher erfahren, dass Kartenspiele, Haare und benutzte Schwämme Teil der Grab- und Trauerkultur des 19. Jahrhunderts waren. Anja Kretschmer schlüpft dabei in die Rolle einer historischen Figur aus vergangener Zeit, sie wird zur „Schwarzen Witwe“.