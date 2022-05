Schwache Wahlbeteiligung und Stichwahl in Aschersleben

Steffen Amme (Widab) und Martin Lampadius (parteilos) sind in der Stichwahl. Widab-Kandidat kann die meisten Stimmen auf sich vereinen.

Aschersleben/MZ - Nach der Wahl ist vor der Wahl. Am 22. Mai sind die Ascherslebener erneut aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und zu entscheiden, wer der neue Chef im Rathaus wird. Bei der Wahl am Sonntag hat keiner der fünf Kandidaten die erforderliche Mehrheit von 50 Prozent erreichen können. In der Stichwahl sind Steffen Amme (Widab), der mit 45,6 Prozent klar vorn liegt und Martin Lampadius (parteilos), für den 33,61 Prozent der Wähler gestimmt haben. Für Carsten Reuß (SPD) stimmen 11,25 Prozent der Bürger. Torsten Graßmann erhält 6,08 Prozent und Peter Breitwieser 3,46 Prozent.