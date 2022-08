Schnelles Mobilnetz wird in und um Aschersleben ausgebaut

Vodafone hat sein Netz im Seeland verbessert. Wie es im Salzlandkreis mit dem 5G-Ausbau vorangeht und was zu erwarten ist.

Der Mobilfunkanbieter Vodafon bringt das 5G-Netz in und um Aschersleben voran.

Aschersleben/MZ - Der Mobilfunkanbieter Vodafone bringt die neue Mobilfunk-Generation 5G jetzt auch verstärkt in den Salzlandkreis und nach Aschersleben. „Mittelfristiges Ziel ist es bei 5G, möglichst die gesamte Bevölkerung und damit alle besiedelten Gebiete an das Netz anzubinden“, teilt Konzernsprecher Volker Petendorf auf MZ-Anfrage mit. So wie es bislang bereits bei der Mobilfunkversorgung mit Sprache (2G) und der mobilen Breitbandtechnologie LTE (4G) heute der Fall ist.