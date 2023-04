Am Schienennetz der Bahn wird zwischen Köthen und Dessau gearbeitet. Deswegen entfallen bis Anfang Mai die Züge auf dieser Strecke.

Bauarbeiten an der Bahnstrecke

Aschersleben/MZ - Wegen Bauarbeiten am Schienennetz der DB Netz AG wird der Streckenabschnitt zwischen Dessau und Köthen von Freitag, 21. April, bis einschließlich Sonntag, 7. Mai, für den Zugverkehr gesperrt. Betroffen sind die Züge der Regionalbahnlinie RB 50 Aschersleben – Bernburg – Dessau.

Das hat das Unternehmen Abellio mitgeteilt. Die Züge entfallen und werden durch Busse ersetzt, heißt es in der Presseinformation. Aufgrund der längeren Fahrtzeit der Busse kommt es zu Anpassungen im Fahrplan. In Köthen besteht Anschluss an die Züge von und nach Bernburg und Aschersleben.

Informationen finden Reisende auf der Internetseite von Abellio. Infos zu den Fahrplanänderungen gibt es zudem an den Aushängen auf den Bahnhöfen und über die kostenfreie Abellio-Hotline 0800 223 55 46 sowie über die INSA-Fahrplanauskunft bzw. die Auskunftsstellen der Deutschen Bahn.