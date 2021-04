Schaupflügen, Umzug, Quadfahren: Jede Menge Progamm beim Erntedankfest

Mehringen - Rund 300 Teilnehmer gestalten mit historischer Landtechnik den Umzug zum Herbstmarkt. Was der Heimatvereinschef zur Motivation der Organisatoren sagt.

Die Teilnehmer des Erntedank-Umzuges in Mehringen kamen auch aus dem Harz, wie Marcus Fleischer mit seinen Töchtern aus Neuplatendorf.

„Es hat sich gelohnt. Für uns und alle, die ein ganzes Jahr darauf hingearbeitet haben, dass sie uns ihre Landwirtschaftstechnik zeigen können.“ Ulrich Fügner, der Chef des Mehringer Kultur- und Heimatvereins, zeigte sich am Sonntagnachmittag fast drei Stunden nach dem Start des Erntedank-Umzuges und Vorstellung der Teilnehmer auf dem Festplatz stolz auf das, was er da gesehen und gehört hat.



92 Schaubilder, nur zehn weniger als vor einem Jahr, gab es im 25. Erntedank-Umzug mit rund 300 Teilnehmern aus der Region zu sehen. Alte Landmaschinen wurden mit viel Liebe zum Detail von Technik-Enthusiasten wieder zum Laufen gebracht und einige von ihnen werden seitdem alljährlich in Mehringen gezeigt. Die Schlepperfreunde aus Gatersleben waren erstmals dabei.

300 Menschen nahmen am Umzug teil, es gab 92 Schaubilder

Bis vor zwei Monaten konnte sich Torsten Graßhoff nicht vorstellen, dass es wieder ein Event zum Erntedank gibt. Gemeinsam mit Klaus Kilian präsentierte er auf der Insel wieder die Fahrzeuge und mitgeführte Technik wie Technik der Familie Reuter.



Sie betreibt in Pfersdorf bei Arnstein ein Landwirtschaftsmuseum, oder einen Hanomag mit einem der ersten Mähdrescher. Sie dankten den Teilnehmern für ihr Kommen mit einem kleinen Geschenk.

„Es sind viele Helden, die das ermöglichten, angefangen von denen, die die Toilettenwagen organisiert und Linien geklebt haben“, lobte Graßhoff und hob vor allem Ulrich Fügner und dessen Tochter Annika Fügner-Meier hervor. Rund 1.000 Besucher hatten letztlich ihre Freude.

Am ersten Tag des Erntedankmarktes lockten neben Kaffee und Kuchen das Schaupflügen von 35 Traktorfahrern und ein Geschicklichkeitsfahren mit dem Traktor. Bei dem setzte sich Jeff Wahnschaffe aus Dessau durch.



Jeff Wahnschaffe aus Dessau gewinnt Schaupflügen in Mehringen

Das Quadfahren mit den Zweitakt-Freunden „Blaue Fahne“ aus Mehringen war für viele Kinder ein Magnet. „Ich konnte mich da gar nicht davon lösen“, gestand Rentnerin Verena Milius. Sie zollte vor allem den Umzugsteilnehmern höchsten Respekt. „Ganz toll“, sei das gewesen. Auch Christa Braun fand den Umzug prima und staunte über die vielen Teilnehmer aus Welbsleben und Wilsleben.

Angeführt wurde der Umzug von Ausrufer Rudi Berger, der mit Fahrrad und Glocke zum Markt einlud. „Wenn wir uns schon mal rausstellen dürfen, dann machen wir das auch“, sagte Händlerin Dana Pape vom Forsthaus Friedrichshohenberg, die zuletzt viel Zeit hatte, ihre selbst gemachten Marmeladen zu kochen, aber keine Gelegenheit zum Verkauf.



Katrin Fischer kam zum Beispiel mit selbst getöpferter Herbst-Dekoration, Ivonne Schott mit Honig, Katy Wohlfarth aus Hettstedt mit eigenem Modeschmuck.

Die Einetaler spielen vom Anhänger, Gottesdienst findet unter freiem Himmel statt

Die Einetaler spielten vom Truck-Anhänger und auch der Erntedank-Gottesdienst fand unter freiem Himmel statt. „Das ist unser erster Auftritt seit dem Karnevalsumzug in Thale“, sagte Silvio Herrmann, der Vorsitzende des Hettstedter Fanfarenzuges.



„Es war richtig gut, mal wieder auftreten zu können“, fand Herrmann. Der 2019 wieder gegründete Mehringer Spielmannszug spielte von Festwagen aus. „Wir sind vor dem Schaupflügen marschiert“, schilderten Matthias Trimpert und Olaf Müller. Wegen Corona konnten keine neuen Lieder einstudiert werden, bedauerten sie, zeigten sich aber froh über die Erntedank-Teilnahme.

„Wir möchten nicht Vorreiter sein, aber wir möchten den Leuten eine Basis geben. Hier geht eine Menge kaputt, wenn man das nicht macht“, erklärte Ulrich Fügner seine Motivation dafür, die Jubiläumsveranstaltung nicht abzusagen.



„Es ist ein Herbstmarkt zum Erntedank“, so Annika Fügner-Meier. Genügend Platz sei ja zur Einhaltung der Corona-Regeln auf der Insel vorhanden. Aber auf die Abendveranstaltungen und die Nutzung der geschlossenen Räume wurde verzichtet.



Zudem musste sich jeder Teilnehmer und Besucher registrieren. Plexiglasscheiben wurden an den Ausschankbuden angebracht. „Wir hatten für die Hygienemaßnahmen rund 2.500 Euro Mehrkosten“, sagte sie und zeigte sich froh, dass es an den Kassen keine Kritik an den höheren Eintrittspreisen gab. (mz)

Die Zweitaktfreunde Blaue Fahne aus Mehringen luden die Kinder an beiden Tagen zum Quadfahren ein.