Unbekannte Täter haben in Aschersleben 15 Handys aus einem Geschäft geklaut, nachdem sie die Schaufensterscheibe mit einem Gullydeckel eingeschmissen haben.

Schaufensterscheibe in Aschersleben mit Gullydeckel eingeschmissen - 15 Smartphones entwendet

Die Scheibe eines Telekommunikationsladens wurde in der Nacht zum Sonntag in Aschersleben zertrümmert. 15 Handys wurden entwendet.

Aschersleben/MZ - In der Nacht zum Sonntag meldete eine Sicherheitsfirma gegen 01:30 Uhr einen Einbruch in ein Telekommunikationsgeschäft in der Breiten Straße. Trotz des sehr schnellen Eintreffens der Beamten, konnten diese nur noch feststellen, dass unbekannte Täter ein Fenster zum Verkaufsraum mit einem Gullydeckel eingeworfen hatten.

Nach Angaben eines Verantwortlichen des Geschäfts wurden insgesamt 15 Smartphones entwendet. Der Gesamtschaden soll sich auf circa 21.000 Euro belaufen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die unbekannten Täter zwar nicht gestellt werden, jedoch meldeten sich zwei Zeugen bei den eingesetzten Kräften. Auch Beamte der Kriminalpolizei kamen bei der Spurensuche und Spurensicherung zum Einsatz.

Sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den möglichen Tätern nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis jederzeit, gern auch telefonisch, unter 03471 3790 entgegen.