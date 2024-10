Das Pegelhäuschen Unter der Alten Burg und andere Orte in Aschersleben sind zu Schandflecken verkommen. Hat man sich an solche Anblicke gewöhnt oder warum wird nichts unternommen?

Schandflecke in Aschersleben: Haben wir uns an ihren Anblick gewöhnt?

Der Rastplatz an der Fuchsbrücke Unter der alten Burg lädt nicht gerade zum Verweilen ein.

Aschersleben/MZ - Das Ascherslebener Einetal unter der Alten Burg gehört zweifellos zu den schönsten Lokalitäten, um naturbelassen unterwegs zu sein. Von der Einebrücke am Beginn des Hohlweges, am Freibad und Gondelteich vorbei und bis zur Einebrücke unterhalb der Erdkerbe kann man sich diversen Freizeitaktivitäten hingeben. Jogger genießen die frische Luft, Radfahrer erfreuen sich an der flachen und gut asphaltierten Strecke, Hundebesitzer können ihren Tieren die lange Leine geben und Nutzer von Rollatoren oder Rollern dürfen sich auf entschleunigte Autofahrer verlassen.