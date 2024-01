Testgelände für Gefechtsbeleuchtung Raketenreste bei Schadeleben: Was sind die Folgen für den Concordia See?

Ein Badegast hat am Concordia See Fallschirme und Blechhülsen im Uferbereich gesammelt. Der Seeland-Stadtrat diskutiert über mögliche Auswirkungen und Konsequenzen. Was die verantwortliche Rheinmetall AG dazu sagt.