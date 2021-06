„Probenlos“ mit Sänger Moritz Horn bekommt Publikum im Saal

Band tritt am Freitagabend auf. Einnahmen aus Ticketverkauf sind ein Beitrag für den Erhalt der regionalen Musikkultur.

Moritz Horn singt mit viel Gefühl. Am Freitag spielt die Band Probenlos in der virtuellen Konzertkneipe ?Zum Bestehorn?.

Aschersleben - Wer mit Musik aufwächst, trägt sie im Herzen. So geht es auch dem 25-jährigen Moritz Horn, Leadsänger der bekannten Ascherslebener Band Probenlos. „Musik umgibt mich schon mein ganzes Leben, ohne Musik bin ich nicht vollständig“, sagt er. Mit der Musik des Fanfarenzugs ist er quasi groß geworden.

Seine Mutter engagiert sich schon lange in dem Ensemble. Moritz’ musikalische Interessen sind vielleicht auch deshalb breit gefächert. „Ich spiele auch Schlagzeug. Doch in der Band Probenlos singen Sarah Nelischer und ich. Unser Schlagzeuger ist Felix Wohlrab.“

Gemeinsam mit Felix Wohlrab, Piere Meßinger, Markus Hähnel, Nikolai Erpilev und Sarah Nelischer will Horn am Freitag die Bühne der virtuellen Konzertkneipe „Zum Bestehorn“ erobern. „Wir sind schon ziemlich aufgeregt, aber es überwiegt die Vorfreude.“

Schließlich ging es der Band zuletzt so wie allen anderen Bands in der Pandemie: Auftritte? Fehlanzeige! Dass es jetzt endlich wieder losgeht, lässt die Musikerherzen höherschlagen, die Erwartung an den bevorstehenden Auftritt ist groß.

Und dann gibt es dieses Mal im „Zum Bestehorn“ auch noch eine weitere Premiere: Aufgrund des niedrigen Inzidenzwertes ist sogar Publikum im Saal des Bestehornhauses erlaubt - wenn auch erst einmal „nur“ 50 Gäste dem Treiben auf der Bühne lauschen werden.

„Das wird schon spannend. Denn es wird ja nicht nur gestreamt, sondern da sitzen dann auch Leute“, sagt Horn. Und neben der Musik muss sich die Band auch noch den Fragen von Barkeeper Frank Gehrmann stellen. An einem Format wie diesem haben Moritz Horn und seine Freunde noch nie teilgenommen.

Probenlos macht akustische Rock- und Popmusik - vor allem Cover. „Zwar heißen wir Probenlos, doch so ganz ohne Proben geht es dann doch nicht“, erklärt Sänger Moritz, der durch seine Arbeit bei der Bundeswehr deutschlandweit unterwegs ist. Für den MZ-Beitrag erreichen wir ihn am Telefon in Bremen.

„Wir proben etwa ein bis zweimal im Monat. Je nachdem, wie oft wir uns eben sehen.“ Denn nicht nur Horn hat es in eine andere Region verschlagen, auch die meisten anderen Musiker der Band leben nicht mehr in Aschersleben oder der näheren Umgebung, sondern sind nur ab und zu in der alten Heimat.

Das Konzerterlebnis aus der virtuellen Kneipe „Zum Bestehorn“ wird am Freitag ab 20.15 Uhr übertragen. Tickets für das Online-Konzert gibt es für fünf Euro. Die Einnahmen fließen in den Konzertbetrieb. Sie sind ein Beitrag für den Erhalt der regionalen Musikkultur.

Die Karten gibt es bei der Tourist-Information Aschersleben, Hecknerstraße 6 (0347/8409440, bzw. info@aschersleben-tourismus.de) oder online unter www.tixforgigs.com. Es gibt auch noch wenige Tickets für das Konzerterlebnis direkt vor Ort (jeweils 20 Euro). Auch diese Tickets gibt es in der Ascherslebener Tourist-Information. (mz)