Wie schütze ich Haus, Hof und Handy vor Einbrechern und Betrügern? Das Präventionsmobil des LKA machte Halt in Hoym – mit praktischen Vorführungen, Sicherheitsratgebern und direktem Austausch mit Regionalbereichsbeamten.

Präventionsmobil in Hoym: Tipps vom LKA für mehr Sicherheit zu Hause

Wie man Fenster schützen kann? Kriminalhauptmeister Fred Brehmeier, der mit dem Kripo-Präventionsmobil in Hoym ist, weiß es.

Hoym/MZ. - Haustüren, Fenster, Jalousien, sogar ein kleines Fahrrad – all das ist im Fond des blauweißen Fahrzeuges verstaut. Um praktische Tipps zu geben, wie Haus, Hof und Gut geschützt werden können. Am Donnerstag steht das gut ausgestattete Präventionsmobil des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt auf dem Edeka-Parkplatz in Hoym. „Das ist hier der Haupteinkaufstag, zudem kommt heute der Hähnchenwagen“, meint Andreas Rater, der deshalb auf eine gute Besucher-Resonanz hofft. Gemeinsam mit seinem Kollegen Klaus-Ulrich Schnita hat der für das Seeland zuständige Regionalbereichsbeamte das kriminalpolizeiliche Angebot nämlich nach Hoym geholt.